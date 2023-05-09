台南市8日上午發生一起3歲女童由母親牽手過馬路卻不幸遭撞身亡的重大車禍事故，引發各界關注，今天也有不少民眾到車禍現場送花、玩具表達哀悼，台南市長黃偉哲下午受訪吐露沉痛心情，「很難過」！

台南市政府發言人田玲瑚表示，市府對於小女孩不幸身亡同感悲痛、不捨，市府警察局、交通局等相關單位必將嚴加取締交通違規、加強執法，也希望社會大眾可以共同維護行人道路優先使用權，避免憾事再次發生。

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