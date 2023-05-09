泰山拍板投資36億買街口支付4成股權，因母公司街口金融科技是由一家英屬維京群島商持有，外資股權轉讓也需過經濟部投審會這關。對此投審會表示，此案受讓方為本國企業，背景問題不大，重點在於泰山買股「決策是否合法」。若果決策過程不合法，自然難獲同意，未來會取決於金管會裁處結果。

投審會表示，該會主管陸外資，此案跟其有關的就只有街口金科，因其由一家外資百分百持有，如果要把手上「老股」轉讓，需取得許可，但如是增資發「新股」認購，不在審查範圍。

由於交易受讓方泰山為本土企業，背景相對單純，因此投審會受理要看的點是此案交易「決策合不合法」。目前泰山董事會投資決議，有股東持反對意見，這未來需要釐清。

投審會說，目前還未收到街口金科外資股東送案，未來審理時，會看金管會的裁處意見來決定。

不過日前金管會對於市場派龍邦主攻街口一案程序非法，已說此案除官方行政裁處，最後還得看司法結果判斷，因此程序上可能會拖很久。