分析師指出，財報優劣還是左右股價表現的主要因素之一，像是百貨公司業者丸井集團狂飆15.24%，汽車零組件供應商NTN則重挫10.14%左右。日企公布季報到現在，整體看起來還不錯，有利日股將來表現。

其它個股中，美國股神巴菲特的波克夏公司所持有的三菱商事，因獲利亮眼大漲3.73%。不過，三菱汽車卻重摔9.83%。本周算是日股超級財報周，10日有近300家公司行號公布季報，11日增至約500家，12日更是多達到至少1,000家。