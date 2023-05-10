分析師指出，財報優劣還是左右股價表現的主要因素之一，像是百貨公司業者丸井集團狂飆15.24%，汽車零組件供應商NTN則重挫10.14%左右。日企公布季報到現在，整體看起來還不錯，有利日股將來表現。
其它個股中，美國股神巴菲特的波克夏公司所持有的三菱商事，因獲利亮眼大漲3.73%。不過，三菱汽車卻重摔9.83%。本周算是日股超級財報周，10日有近300家公司行號公布季報，11日增至約500家，12日更是多達到至少1,000家。
日經指數在前一日收在16個月新高後，10日開低走低，一度還下探29,070.11點。收盤時，日經收29,122.18點，跌120.64點或0.41%，尚在兩萬九整數關卡以上。東證收2,085.91點，跌11.64點或0.55%。
分析師指出，財報優劣還是左右股價表現的主要因素之一，像是百貨公司業者丸井集團狂飆15.24%，汽車零組件供應商NTN則重挫10.14%左右。日企公布季報到現在，整體看起來還不錯，有利日股將來表現。
其它個股中，美國股神巴菲特的波克夏公司所持有的三菱商事，因獲利亮眼大漲3.73%。不過，三菱汽車卻重摔9.83%。本周算是日股超級財報周，10日有近300家公司行號公布季報，11日增至約500家，12日更是多達到至少1,000家。
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