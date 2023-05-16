「周休三日」議題引發社會熱議，國民黨立委賴士葆今（16）日表示，適逢出口負成長、金融海嘯14年來的最大出口衰退，可以預見政府對周休三日不會有正面回應，但他呼籲有更多的企業願意率先實施周休三日。

賴士葆在臉書發文指出，公民提案希望台灣能成為亞洲第一個周休三日的國家，行政院副院長鄭文燦回應亞洲國家沒有任何相關政策性的推廣。實際上的狀況是政府雖然沒有推動，但是企業已經主動在做。很多歐美國家、日本、台灣都有企業開始試辦周休三日的方案，儘管試辦企業占整體企業的比例雖是九牛一毛，重點是最後的結果都是正面的，包括減輕壓力、改善健康、防止過勞、減低流動率、不影響工作成效等。

賴士葆說，財政部剛公布連續8個月的出口負成長，創金融海嘯14年來的最大出口衰退，在這個時候探討周休三日的議題顯然不是對的時機，可以預見政府不會有立即正面的回應，因為還會考慮勞動力、企業成本和競爭力的問題。

賴士葆也指出，長期低薪、過勞、高工時是台灣勞工的標籤，台灣勞工的總工時高居全世界第4高，高工時不等同於高產能。疫情之後，很多企業有彈性工時和部分遠距上班的措施，最後並不影響企業的運作。

賴士葆強調，當很多國家都在推動周休三日的實驗，他呼籲台灣的企業除了圓神出版社之外，有更多的企業願意率先實施周休三日。要推動很多先進的觀念，通常企業決策會走在政府政策的前面，例如，因應歐盟關稅要求企業生產必須減碳，在政府政策未形成之前，大企業為了永續經營，早就率先因應購買碳權等相關問題。看到東吳大學表達願意率先實施周休三日，可以觀察是否會吸引更多的學生就讀。