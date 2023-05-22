國民黨立委賴士葆。（本報資料照片）

民進黨立委陳歐珀近期遭爆料捲入im.B詐騙案風波，今（22）日強調退選是他捍衛清白的開始。對此，國民黨立委賴士葆酸，「退選捍衛清白」這樣的話術聽來好熟悉，因為不久之前林智堅講過同樣的話！不同的是當時蔡英文要全黨力挺林智堅捍衛清白，這次蔡英文不敢再說話。

民進黨立委陳歐珀近期遭爆料捲入im.B詐騙案風波，21日晚間在臉書宣布退出2024宜蘭立委選舉。他22日上午在立法院發表聲明，稱政治追殺及含沙射影，已經對他進行人格摧毀，強調退選是他捍衛清白的開始，但對於對社會大眾、家人及支持者所造成的困擾，深感愧疚，並鞠躬致歉。

國民黨立委賴士葆今（22）日在臉書直言，「退選捍衛清白」這樣的話術聽來好熟悉，因為不久之前林智堅講過同樣的話！不同的是當時蔡英文要全黨力挺林智堅捍衛清白，這次蔡英文不敢再說話。

賴士葆認為，陳歐珀應該是承受極大的壓力之下不得不然，因為im.B詐騙首腦曾國緯(原名曾耀峰)，被爆出不只和陳歐珀交好熟識，很多綠營的院長、市長、民代都是他的座上賓，現在看似要縮小打擊面，以免像粽子一樣拉出更多人。

賴士葆指出，這次im.B借貸媒合平台打著科技金融理財的幌子，透過政商名流的包裝連結，太多無辜投資者受害了。

賴士葆強調，民進黨台北市黨部前評委趙映光之子趙介佑，也是幫派分子，涉嫌販毒、詐騙、討債、擄人私刑等惡貫滿盈，還能嗆聲警局，究其原因就是背後綠營的政治力撐腰。