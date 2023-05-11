美國4月消費者物價年增4.9%，增速稍微低於預期，美股主要指數今天收盤互有漲跌。
道瓊工業指數下跌30.48點或0.09%，收33531.33點。
標準普爾500指數上漲18.47點或0.45%，收4137.64點。
那斯達克指數上揚126.89點或1.04%，收12306.44點。
費城半導體指數揚升29.67點或1.00%，收2997.51點。（譯者：陳正健）1120511
美國4月消費者物價年增4.9%，增速稍微低於預期，美股主要指數今天收盤互有漲跌。
道瓊工業指數下跌30.48點或0.09%，收33531.33點。
標準普爾500指數上漲18.47點或0.45%，收4137.64點。
那斯達克指數上揚126.89點或1.04%，收12306.44點。
費城半導體指數揚升29.67點或1.00%，收2997.51點。（譯者：陳正健）1120511
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