土耳其大選倒數，2月強震後執政黨支持率跌落至33%以下，4月又回升至震前水準，顯示許多選民已決心挺到底，不因重大事件改變立場。土耳其是否將走入後艾爾段時代，取決於渴望改變的年輕世代。

土耳其14日舉行總統及國會大選，立場南轅北轍的反對陣營喬了數月，終於在選前約70天同意由政壇老將、世俗共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）出戰競選連任的強人總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。

74歲的基里達歐魯盼能藉年輕世代之力一舉扳倒大權獨攬的艾爾段。基里達歐魯的確有樂觀的理由。德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）9日報導，18至25歲的選民約占選民總數的12%，調查顯示其中只有18%打算投票支持艾爾段所屬的正義發展黨（AK Party）。

土耳其民調專家森佳爾（Ozer Sencar）推文指出，執政黨正義發展黨的支持率於2月強震後跌至33%以下，4月回升至震前水準40%上下。本月民調顯示，逾9成執政黨支持者肯定政府救災作為，最大在野黨共和人民黨（CHP）則有逾95%支持者給予負評。

土耳其逾5萬人於地震中喪生，政府挨批救災不力，更沒有落實把關建築品質的承諾。然而上述民調數據說明許多選民早已下定決心，無論發生什麼事都不會改變想法。土耳其的未來因此掌握在對現狀不滿的年輕選民手上，他們的投票意願將會對選情投下極大變數。

過去幾年來，戰無不勝的艾爾段支持率有所下滑，原因是他在通貨膨脹飆升的情況下，仍大幅削減利率，篤信低利率帶來低通膨，更於4年內撤換3位央行行長。如今土耳其貨幣崩盤，民眾加薪幅度永遠追不上食衣住行價格飛漲的速度。

時至今日，艾爾段仍愛提自己是工人階級出身，並自稱「人民之子」，這話聽在選民耳裡，或許格外刺耳。

然而，反艾爾段情緒並不一定會轉化為對在野陣營的直接助力，在野陣營也需要親庫德族政黨「人民民主黨」（HDP）支持才能贏得國會多數。

以HDP為首的「勞工與自由聯盟」最近宣布支持基里達歐魯，這恐怕像把雙面刃，畢竟庫德工人黨（PKK）自1984年以來發動的叛亂行動，已導致成千上萬人喪命。土耳其及其西方盟友認定庫德工人黨為恐怖組織，親庫德族的HDP出言相挺有疏遠民族主義選民的風險。

對希望在移民和庫德議題上採取更強硬政策的選民而言，具民族主義傾向的好黨（Iyi Party）加入在野陣營仍不夠令人滿意。

老練選將艾爾段當然沒有放過這點可利用的機會，以「在野陣營是一票叛徒及恐怖分子的聯盟」為選戰主旋律，大打民族主義牌及反庫德情緒搶游移票，也盼藉此爭取重視國安政策的選民支持。

即使眾家民調顯示基里達歐魯微幅超車艾爾段或是兩人支持率接近，森佳爾日前對「明鏡周刊」指出，艾爾段幾乎仍可坐享近1/3土耳其選民的支持。

數百萬人認為艾爾段讓土耳其再次偉大，也是能與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等統治者平起平坐的領導人、在全球銷售無人機，於敘利亞和非洲等衝突地區擁有話語權。正義發展黨這次的選舉口號即是「土耳其世紀」。

同時，有殷斯（Muharrem Ince）及歐根（Sinan Oğan）這兩人加入總統大選，14日的選舉如今呈現4搶1混戰，使基里達歐魯及艾爾段在第一輪投票贏得過半票數的可能性低。兩強料將進入第二輪決選。

土耳其經濟政策研究基金會（TEPAV）分析師柯魯（Selim Koru）告訴英國金融時報（Financial Times），第二輪的選民行為雖然難以預測，但國會投票結果可能會發揮作用。

最新國會選舉民調顯示，在野陣營落後執政聯盟。柯魯說，如果執政聯盟拿下國會多數，將給艾爾段一劑強心針，「艾爾段的勝利之路真的不可能是靠首輪得勝，那是不切實際的」。他需要在第一輪贏得國會多數，然後在第二輪時向選民表明：「票投給我，否則我們將有個分裂政府」。（編輯：馮昭）1120511