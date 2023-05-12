周四收盤，道瓊指數跌221.82點或0.66%，報33,309.51點。標普500指數跌7.02點或0.17%，報4,130.62點。那斯達克指數漲22.07點或0.18%，報12,328.51點。費城半導體跌18.79點或0.63%，報2,978.72點。

受油價重挫拖累，能源股跌1.24%，在標普500指數11大類股中跌幅最大；其次為公用事業股跌1.14%。通訊服務股漲1.65%，表現最佳。

谷歌在AI技術上大舉反攻，激勵母公司Alphabet股價創下去年8月來新高。反之，微軟收跌0.7%，成為標普500指數和那斯達克指數最大的壓力之一。

PacWest股價崩跌22.7%，KBW地區銀行股指數收跌2.4%。

聯邦存款保險公司表示，為這場銀行業危機掏出160億美元，美國約113家大型銀行將承擔回補存保基金的費用。

美國交易所交易量總計為100.5億股，過去20日均量為106.9億股。

紐約證交所下跌與上漲股數比為2.27：1。那斯達克證交所下跌與上漲股數比為1.67：1。

標普500指數有6檔創下52周新高、13檔創新低。那斯達克指數有63檔新高、214檔創新低。