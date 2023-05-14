宜蘭縣宜蘭運動公園附近10日清晨4時50分許，驚傳1名慣竊再次出動隨機行竊，1名康姓被害人車子未鎖，車內4萬餘元遭竊，被害人經查自家監視器發現嫌犯1晚就犯了4起竊案，不禁在臉書PO文，「宜蘭治安亮紅燈，提醒民眾提高警覺」；警方受理報案後，已鎖定嫌疑人身分並全力追緝中。

康姓被害人昨深夜在臉書社團PO文指出，「宜蘭治安亮紅燈，竊嫌食髓知味，一晚四次行竊，二戶民宅房車遭竊，提醒民眾提高警覺注意居家環境可疑人物」，並附上疑似嫌犯作案時間點跟畫面。

網友紛紛回應並貼上照片，指出又是同一名竊賊，且還穿著同一件衣服偷遍全縣走透透；更有被害人苦笑自己都被「光顧」2次了，犯案頻率這麼高，卻遲遲抓不到人；有網友指竊賊還到廟宇行竊。

竊賊騎著腳踏車四處行竊。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

警方表示，10日獲報後即前往現場了解狀況，報案人表示因疏忽車輛未上鎖，車內4萬餘元遭竊，經檢視監視器畫面發現1名男子騎乘腳踏車行經，於被害人車輛前左顧右盼，便徒手開車門且取車內物品；警方已鎖定嫌疑人身分全力追緝中。