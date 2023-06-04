富邦悍將內野手池恩齊3日首度先發守游擊，表現獲得總教練丘昌榮肯定，雖然比賽經驗較少，但運動能力、瞬間反應都很好，他也希望池恩齊能與劉俊豪形成良性競爭，讓球隊中線防守更提升。

池恩齊上一軍後先以二壘為主，週五代打後繼續留在場上，接替游擊防區，昨天則是生涯首度在一軍先發守游擊，沒有出現失誤，攻擊端則有4打數3安打「猛打賞」演出。

丘昌榮表示，池恩齊的運動能力很好，瞬間反應也不錯，但對於比賽理解跟一些狀況，還需要更多經驗累積，讓他更成熟。

在老將王勝偉右手指骨裂、暫時缺陣的情況下，目前游擊防區只能交給新秀鎮守，丘總說：「勝偉對球隊來說也很重要，有時候年輕球員在衝時，也需要資深球員來穩定局面，但他現在受傷只能讓年輕球員去衝。」

丘昌榮表示，現在游擊防區就由池恩齊、劉俊豪進行良性競爭，「他們都很年輕，都還需要時間淬煉，也都還有進步的空間。」

而今天因為安得勝上一軍先發登板，富邦將外野手孔念恩降二軍，教練團也有給他課表讓他到二軍去調整，「他季初表現得很好，可能現在體力上碰到些撞牆期，剛好前陣子（陳）金鋒有來，有給他一些課表去加強，到二軍去練習跟比賽，希望他能盡快調整回來。」