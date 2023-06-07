大陸海關總署7日公佈5月外貿進出口數據，以美元計價的話，今年前5個月大路進出口總值2.44兆美元、年減2.8％，衰退幅度進一步擴大。其中1到5月出口合計1.4兆美元、年增0.3％，較前4月下滑2.2個百分點；進口1.04兆美元、年減6.7％，減幅則縮小0.6個百分點。前5月整體貿易順差達3594.8億美元、擴大27.8％。

如單看5月表現，今年5月大陸外貿進出口為5011.9億美元、年減6.2％。其中出口2835億美元、下降7.5％；進口2176.9億美元、下降4.5％；貿易順差658.1億美元，收窄16.1％。

大陸海關總署指出，今年前5月外貿主要特點，以人民幣計價來看，對東協、歐盟進出口增長，對美國、日本下降。前5月東協持續為大陸第一大交易夥伴，雙方貿易總值為2.59兆元（人民幣，下同）、年增9.9％，占大陸外貿總值的15.4％。其中，對東協出口1.56兆元、增長16.4％。

另外作為第三大交易夥伴的美國，前5月雙方貿易總值為1.89兆元、衰退5.5％、占比11.3％。

外貿商品方面，大陸的機電產品、勞密產品出口均增長。前5月出口機電產品5.57兆元、年增9.5％，占出口總值的57.9％。其中，自動數據處理設備及其零部件5091.5億元、年減18.1％；手機3397.7億元、下降6.4％；汽車2667.8億元、增長124.1％。