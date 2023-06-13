證交所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別有903家及77家，共計980家皆已於6月12日前完成5月營收申報作業。5月上市公司營收為2.91兆元，較111年同期衰退3,276億元、年減10.12％，營收成長公司共383家，衰退公司共597家，較110年同期則衰退519億元（衰退1.75％）。

另累計前5月上市公司營收為14.31兆元，較111年同期衰退1.85兆元、年減11.47％，營收成長公司共355家，衰退公司共625家，較110年同期則衰退3,490億元（衰退2.38％）。

證交所分析，上市公司5月營收成長較大的中三個產業，觀光業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，汽車業因車用晶片供應問題緩解，貿易百貨業因個別公司近期受匯率波動認列匯兌利益及母親節商機帶動。

5月營收衰退較大的三個產業，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，油電燃氣業受油價下跌及通膨致需求低迷，塑膠業因電子材料需求下滑。

累計前5月營收成長較大的三個產業中，觀光業及汽車業理由與5月相同，另資訊服務業受惠金融產業、ESG系統開發、資安服務等業務增加；累計前5月營收衰退較大的三個產業中，航運及塑膠業與5月衰退理由相同，至於金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少。