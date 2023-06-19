不同於台灣「八八節」，今天是美國的父親節，也就是6月第3個週日，公認起源是一名來自華盛頓州的女士陶德（Sonora Smart Dodd）113年前發起這個節日。

美聯社2017年訪問陶德的曾孫女羅迪（Betsy Roddy），回顧曾祖母生前倡導父親節62年，終在1972年由總統尼克森訂為國定節日，報導中稱陶德是「父親節之母」（the mother of Father's Day）。

在羅迪的印象裡，曾祖母陶德很有反骨精神，她在1909年的母親節這天，在教堂聽牧師講道的時候，想到「既然有母親節，為什麼沒有父親節呢？」

陶德的母親1898年因難產過世，她與5個弟弟由父親史瑪特（William Jackson Smart）一手帶大。南北戰爭之後，史瑪特務農為業，同時父代母職。

陶德為了感謝父親辛勞，1910年與當地神職人員及基督教女青年會（YWCA）合作，在華盛頓州的斯波坎（Spokane）第一次慶祝父親節。當地報紙紀錄了這個活動。

美聯社報導，之後62年間，陶德四處奔走倡導慶祝父親節，對象包括全美各地的商家到總統。終於在1972年時任總統尼克森（Richard Nixon）宣布，6月第3個週日為聯邦節日父親節。

陶德生前見證了父親節列為國定節日，她1978年過世，享年96歲。報導稱，這名「父親節之母」生前多才多藝，興趣橫跨多種領域，她既是商人，與丈夫一起經營殯儀館事業，同時又是一名畫家、詩人。（編輯：韋樞）1120619