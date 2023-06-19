金仁寶集團從1973年金寶電子創立開始，迄今跨越50年。根據《財訊》報導，金仁寶集團董事長許勝雄於6月9日，帶領金寶電子總經理陳威昌、仁寶電腦總經理翁宗斌、康舒科技總經理許介立，共同召開「金寶電子50周年傳承記者會」，宣示未來將加大投資，耕耘綠色經濟、數位經濟以及醫療事業的三大布局。

《財訊》報導指出，金寶從一開始只有50人、資本額600萬元資本額的公司，迄今已成長到已有8家上市公司、全球在10個國家打造68個工廠、擁有14萬名的員工的金仁寶集團，年營業額也達到500億美元的規模﹔產品線從最初的電子計算機、傳真機、印表機等消費性電子產業，跨足到筆記型電腦、通訊、綠電、儲能至醫療體系相關產業。

許勝雄表示，小時候常覺得讀書的時候度日如年，作文常寫時光似箭、歲月如梭，但金寶50周年怎麼彷彿一眨眼的事情。金寶於1973年成立時，中東戰爭爆發引發第一次石油危機，從每一桶2.12美元上漲到11.65美元，那時候全球通貨膨脹率高達13.5%，台灣消費者的物價指數上漲了22.9%，比現在的情況還要嚴重。

根據《財訊》報導，金仁寶集團隨著全球經濟環境的變化，對於集團旗下各別公司的營運、策略也有產生重大的影響。許勝雄有感而言，這50年來面對許多環境變遷與挑戰，從第一次的石油危機，再到亞洲金融風暴、雷曼兄弟金融風暴、中美貿易戰、全球新冠疫情爆發以及俄烏戰爭引發通膨危機等等。

許勝雄進一步說，雖然這些重大影響給了很多的考驗，集團營收也從疫情前的500億美元掉到2022年的430億美元﹔「不過，我們會繼續深耕既有的產品線之外，也會多元化發展，也會加大投資與耕耘綠色經濟、數位經濟以及醫療事業的三大布局，其中在智慧醫療的部分，鎖定遠距醫療、精準醫療、生物科技幹細胞等，邁向幫助人類健康生活的願景。」

根據《財訊》報導，在金寶50周年慶上，也難得見到陳威昌、翁宗斌、許介立同框。許勝雄滿意的說，看到他們三個人之間的合作關係有很大變化，現在這三個人合作無間了，如金寶可以利用仁寶越南工廠生產產品﹔康舒接單然後在仁寶、金寶的工廠製造，又或者仁寶借由金寶的助力，前進墨西哥設廠。

許勝雄說，今天帶了三位總經理過來，現在最大的責任很單純，就是塑造好的經營環境，讓有能力、有理想、有抱負的同仁透過這個組織體系發揮出來，現在集團有8家上市公司，裡面只有3家是他當負責人。

他強調，企業的「企」字很特別，如果把上面的「人」拿掉的話，就是停止的「止」；所以人才是一切的根本，希望下一個50年來，可以培養更多年輕的同仁們，希望一代一代傳承下去，一代超越一代。