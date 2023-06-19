6月畢業季到來，今年是首屆「九年級生」將踏入職場，據yes123求職網公布的「九年級生職涯規劃與畢業恐慌症調查」，今年應屆畢業或退伍的新鮮人中高達93.1%想「先就業」，且有六成七已開始找工作，「薪資待遇」為找工作主要考量點。而對於求職高達95.7%會「感到恐慌」，比例達五年高點，其中有60.2%屬於「怕待業太久，經濟壓力大」。新鮮人想創造高薪？可以跳脫每月領固定薪水思維，業務工作底薪搭配獎金，更有機會創造高收入！永慶房屋提供業務新人前12個月每月5萬收入保障，且無需工作經驗，即使是社會新鮮人，只要錄取報到就可以領取，讓年輕人可以無後顧之憂，降低求職恐慌同時也穩定經濟狀況。

永慶房屋保障5萬X12個月 保障期過後光底薪最高可達7萬

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，受到通膨、經濟前景不明朗、人工智慧(AI)普及，擔心工作被取代等因素，提升今年畢業生的憂患意識，害怕畢業即失業，提前開跑求職規劃，為的就是縮短待業時間、搶到好工作。觀察永慶房屋今年過年後的履歷量，其中新鮮人占比高達四成！近期來面試的畢業生多看準永慶5萬X12個月的保障，再加上許多畢業生一畢業就肩負好幾十萬的學貸，待業時間長，經濟壓力負擔更大，因此找工作不只要搶快還要拼高薪！永慶房屋人才培訓以「用人先投資再訓練」，讓社會新鮮人可以減輕經濟負擔，並全心投入房地產領域的學習。

許多求職者擔心保障期12個月過後，是否就沒有底薪？只能靠業績獎金？塗振宏協理表示，新人保障期過後，月收入採高底薪、高獎金制，業務新人在保障期過後，每月仍有36k，業務底薪最高可達7萬多，根據調查，在永慶任職一年以上的經紀人平均薪獎近9萬。此外，還有「先到職再當兵」、「先面試退伍後再報到」彈性制度，開放待役中的男性求職者可以先面試、報到，服兵役期間保留職位，退伍後能快速復工，找工作不受兵役影響，贏在起跑點！

首屆「九年級生」加入職場，看準永慶房屋5萬X12個月收入保障，還有「先到職再當兵」、「先面試退伍後再報到」等彈性制度。(圖/永慶房屋提供)

社會新鮮人加入永慶房屋 百萬年薪門檻一年就跨越

永慶房屋林秉璋畢業自餐飲管理學系，23歲退伍後不甘心只領最低薪水的工作，他意識到，想要創造高薪、翻轉人生，除了自身努力，還要選對產業和公司，才有成功機會！選擇總價高、獎金高的房地產業，選擇加入永慶房屋挑戰房仲經紀人，在保障收入的幫助下，24歲的他就達成百萬年薪目標，入行5年，便達成結婚、生子、買車、買房等人生目標。

林秉璋以過來人的成功經驗鼓勵社會新鮮人，「機會擺在眼前就要趁年輕把握，避免讓自己習慣待在舒適圈內，自己當初剛入職時是新人前6個月、每月4萬收入保障，現在保障業務新人前12個月、每月5萬，不只保障期延長還提高保障收入，比許多新鮮人起薪的1.5倍還要多，如果你對自己的未來抱有期許、目標，一定要為自己挑戰一次。」

塗振宏協理補充，業務工作是畢業生離開學校後，最公平的起跑線，大家都在同個起跑線、同個平台奔跑，別擔心你是獨自一人前進，在永慶會有專屬的師父帶著你在業務道路上奔馳，歡迎有意投入房地產專業、賺取高薪的新鮮人加入我們。