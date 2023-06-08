思科董事長暨執行長Chuck Robbins表示，在今年的Cisco Live大會與客戶分享產品組合中具突破性的創新，以及一系列強大的新功能，相信思科正在迎接巨大的機遇。基於思科的獨特優勢，思科可以幫助客戶使用技術解決他們面對的各種最艱鉅的業務挑戰。無論是安全性、連接、應用或是永續，思科都是幫助客戶轉型和適應的首選合作夥伴。

思科亞太、日本及大中華區架構業務副總裁Vish Iyer指出，現今數位環境持續高速轉變，企業需要創新、具韌性、安全且健全的平台解決方案。為使這些解決方案能夠無縫運行，不少IT決策者和開發人員曾表明需要一個簡單且集中的方式，管理不斷擴展和高速發展的IT基礎設施。思科很高興能將這些嶄新技術和產品創新帶給各位客戶和合作夥伴，並帶來煥然一新的一致性體驗，助他們在數位之旅上繼續邁進，並應對各種可能的挑戰和複雜問題。

思科宣布推出全新的全端可視性(Full Stack Observability，FSO)平台，該平台是一種跨供應商的解決方案，借助思科全系列產品組合的力量，寫下思科在加速全端可視平台發展上的關鍵進展。新解決方案提供符合前後邏輯，與之相關及具預測性的洞見，使客戶能更迅速解決問題並優化其體驗，同時將業務風險減至最低。

思科FSO平台提供的首要解決方案是雲端原生應用可視性(Cloud Native Application Observability)，助客戶實現業務成果，作出與數位體驗相關的正確決策，確保效能合乎終端用戶的期望，優先處理和減少風險，同時保護工作負載。除雲端原生應用可視性外，思科FSO平台上的第一組模組亦包括成本洞察、應用程式資源優化、安全洞察，以及思科AIOps。