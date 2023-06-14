黃朝豊表示，消費性電子市場今年看起來不是太好，所幸美律的客戶多數是中高階的品牌客戶，承作的機種也都是技術含量較高的中高階機種，受景氣的衝擊相較同業來得小，雖然部分客戶庫存仍未去化，但也有部分客戶追加產能的狀況，下半年將迎接消費性商品傳統旺季，耳機和揚聲器都有新品出貨，預期會較上半年成長，整年也會比去年成長。

黃朝豊表示，今年在大環境不佳的情形下，美律除了致力於成本的精進及費用的節約外，還是大量的投入影音相關的研發，致力於產品的多角化。今年在視訊會議設備、車用聲學、助輔聽器、專業用音響及電動自行車電池模組等新事業體都有不錯的進展，在產品組合優化下，毛利率有機會優於去年。

談到新產品進度上，黃朝豊表示，元宇宙相關產品，預計下半年將開始出貨；車用聲學包括麥克風與喇叭已經打入前裝市場，下半年開始出貨，拚2024打入歐洲市場；視訊會議設備第一個產品將進入量產，正在陸續接觸其他客人；另外，專業用音響則預計下半年進入量產。

另外，美律近年來積極發展助輔聽器，目前美國食品藥物管理局(FDA)2022年10月起開放一般消費通路販售符合規定的非處方(OTC)助聽器，美律已接獲第一個經過FDA核准的OTC器案子，明年將進入量產，人口老化將驅動助聽器的需求，這塊市場是公司非常看好的一塊。

產能規劃上，黃朝豊表示，因應客戶China Plus策略的要求，美律未來幾年仍會持續在越南及泰國增加產能，這兩個地方的資本支出在未來幾年將會比過去增加許多。

美律今日股東會通過每股配發現金股利4.5元。