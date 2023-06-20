台中朝陽科技大學200位學生將在暑期展開海內外志工服務，副總統賴清德（1排左）20日應邀至朝陽科技大學為暑期志工服務隊授旗。（潘虹恩攝）

台中朝陽科技大學200位學生將在暑期展開海內外志工服務，副總統賴清德20日應邀至朝陽科技大學為暑期志工服務隊授旗，並於現場宣布未來將編列預算辦理私校學費補貼至少2萬5000元以上，以縮減公、私立大學學費落差，並當成重大政策推動。

賴清德20日上午來到朝陽科技大學出席暑期志工服務隊授旗暨安全講習活動。他表示，志工工作對每個年輕人的人生歷練有很大幫助，現今學習的路徑不侷限在課本和學校，若能踏出校門、接觸更多社會，體驗愈多學習的知識就愈多；此次出行除注意健康、安全，也要注意在外不僅代表朝陽，更是代表台灣，「每個人都是Team Taiwan」。

賴清德肯定朝陽科技大學是不僅以國際化推動教育，也關注2050年淨零碳排，連續6年獲選綠色校園。他話鋒一轉，大家都知道私立大學學費負擔大，1年學雜費約11萬，而公立大學1年學雜費僅約6萬；政府關心就讀私校學子的經濟負擔，提出包括弱勢家庭學雜費由政府補助、就學貸款逐年降低利息並給予較長還款期限等，「這些都還不夠」。

賴清德說，高中職畢業的學子約有1／3就讀公立、2／3就讀私立，且經濟狀況相對不好的學生反而多就讀私立大學，他認為政府有責任縮短公立大學與私立大學學費的落差，此話一出，立即獲得現場學生歡呼與掌聲；他宣布，假設公、私立大學學費差距5萬，政府未來要編預算補助，以縮短公、私立學費差距至少5成也就是2萬5000元以上，他將以此作為重大政策推動。

教育部政務次長劉孟奇補充，目前政策針對較弱勢或有需要的學生補助涵蓋率約為25％，若推動新政策預計達100％、可涵蓋私立大學近60萬學生，有效幫助學生就學和學校經營；以2萬5000元經費粗估，1年經費約為100多億起跳，預計今年編列預算，明年實施。