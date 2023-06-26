蔡政府將義務役期延長至1年，副總統、民進黨總統參選人賴清德日前曾說，當戰爭不幸發生，主力部隊是職業軍人，義務役軍人是負責守衛基礎設施、在城鄉間進行保護工作，不會前往海陸空戰場。歷史哥李易修打臉指出，政院《強化全民國防兵力結構調整方案》載明「守備部隊以義務役為主，並支援主戰部隊」，新聞也載明「陸軍規劃新編成5個海岸守備旅，作為接收1年役期義務役男的專責部隊」，直批綠營語無倫次。

「賴神開示：義務役不用上戰場！」歷史哥今(26日)在臉書發文直批，可見綠營遭遇戰爭與和平的議題，愈顯不知如何應對而語無倫次，是在野陣營應主力進攻的弱點。他提到，根據行政院今年1月公布的《強化全民國防兵力結構調整方案》，載明「守備部隊：以義務役為主，主要負責國土守備、重要軍事與民間設施防護，並支援主戰部隊、協助民防工作」。

歷史哥指出，然後公視今年1月9日新聞則載明：「立法院今日通過義務役役期恢復為1年查照案，2024年將實施，未來國軍將增加兵源，提升戰力。面對將增加的義務役人力，陸軍規劃新編成5個海岸守備旅，作為接收1年役期義務役男的專責部隊」。

「難不成戰時海岸沙灘是海水浴場不是戰場？」歷史哥質疑，請國防部回應一下，當解放軍登陸時，決戰灘頭的第一批部隊是由哪些人組成？