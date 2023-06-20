日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，中國陸續針對穩增長加碼，寬貨幣先行，政策加碼的預期正在形成，到第三季，是市場對於政策的期待期，亦是讓A股反彈阻力較小的時點。美國經濟邊際回落，六月美聯儲暫停升息，後市有望看到經濟與企業盈利的進一步好轉，在經歷了前期由於業績壓力、政策預期以及交易集中帶來的階段性調整之後，市場有機會重回上行軌道。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，美聯儲如期暫停升息，北上資金加速回流，本月累計至6/16已淨流入達228.53億元人民幣，預計股市仍將以結構性機會為主。以全年角度來看，在緩慢復甦環境下將有利主題投資與防禦性策略，觀察焦點將以AI成分較重的TMT與偏防禦性質的中特估為核心。

許智洋則分析，從各細項經濟數據分析，中國並無明顯的通縮壓力，包括近期物價走緩主要是由豬肉與能源價格下降所致，核心CPI年增率近4個月多在0.6%至0.7%間徘徊，非耐久財消費如衣著、娛樂教育、醫療等項目的價格，也並未呈現連續性下滑，因此，中國的降息預期升溫有助於穩定經濟預期，雖然近期市場仍有震盪整理可能，但投資情緒料將隨之回穩。

針對陸股走勢方面，許智洋表示，上週指數雖然出現逾3%反彈，成為亞股中漲幅最大的市場，然近期市場整理態勢明顯，目前仍處於震盪打底階段，需見到指數出現一舉突破年線後，才有較大向上走升力道。