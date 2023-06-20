新北市金山中繼市場從2021年12月完工至今尚未正式啟用，結果在今(20)日發現門口的圍牆竟突然倒塌，新北市議員張錦豪痛批根本是豆腐渣工程；對此新北市市場處強調，今晨7時許瞬間陣風達16.5m／s，疑似強風導致牆壁承受不住被吹倒，後續除了委請專業技師檢定原因外，也將盡速修加固。

張錦豪表示，由於金山中繼市場至今尚未正式啟用，目前用來辦地方臨時里民活動，但昨日無大風大雨，也無外力撞擊，「中繼市場的圍牆就倒了下來」，痛批市府螺絲掉滿地，做出這種豆腐渣工程。

對此，新北市場處指出，金山第一中繼市場目前暫時委由金山區公所管理，今年將進行室內裝修工程，刻正辦理設計審查，發現發生事故後，已於上午7時許緊急由區公所協助拉上封鎖線並報警，目前已請承商設置甲種圍籬避免民眾誤入，後續將委請專業技師團隊鑑定釐清原因並盡速修復加固。

市場處長李長奎表示，經報案後發現鄰近僅有1支監視器可調閱，因畫面不完整無法得知是否人為破壞，另查今晨7點瞬間陣風達16.5m／s，初步評估可能為風力過強導致，目前已請承商設置甲種圍籬，並緊急邀請設計團隊、相關技師現場勘查，後續也將委請第三方專業技師團隊進行鑑定確認傾倒原因，並要求承商於3周內修復並重新檢討工法及加固，避免相關情事發生。