日本政府於2022年針對本國新創企業宣布一項「5年計畫」，並以2022年為「日本新創元年」，目標在2027年以前，將新創企業數與相關投資額皆提高到10倍。昕奇雲端相信這一項「5年計畫」會為日本新創產業注入新活力且蓬勃發展，期能共襄盛舉進軍日本市場，希望以昕奇雲端的專業力量賦能當地新創企業，進而加速創新並帶動高度成長。

上奇在2017年成立昕奇雲端科技，總部設於台灣台北，透過獨特的商業模式及領先的雲端服務實力，支持全球市場的採用雲端服務的客戶，以成就客戶在業務上的成長，強化顧客終身價值（Lifetime Value）。昕奇雲端雖成立僅有5年，然深耕台灣、香港及東南亞等市場的新創生態圈不遺餘力，了解每家新創客戶在規模成長過程的痛點以所需要的資源，希望藉由其豐富的多雲服務經驗、及強大的公有雲技術服務，提供新創最大的『雲助力』，協助新創實現業務目標提高競爭力。

近年來，日本的新創生態系統迅速發展，孕育出不少具潛力和創新思維的新創企業，目前已有許多成功出線的新創獨角獸在國際舞台上嶄露頭角。昕奇雲端董事長許承強表示，日本是昕奇雲端布局亞洲市場的第7個國家，昕奇雲端既有的客戶如Perfect、17Live、KKDay等，在日本也已有很好的表現，讓我們更有信心能加速深耕日本新創生態圈。日本雲端服務IaaS市場規模巨大，當地新創生態系一直以來都引人注目，我們看準日本新創企業持續在各個領域發光發熱，也非常期待與當地新創企業攜手合作，並提供最高品質的多雲服務及獨家研發的跨雲帳務系統ARMIN，幫助新創客戶雲端成本優化且高效率統一管理雲端資源，以達到客戶成功。

許承強表示，在日本新創元年的背景下，制定一個針對在日本市場發展的5年計畫。目標是讓昕奇雲端在未來5年內成為日本新創產業中領先的雲端服務商。

此外，昕奇雲端的董事顧問魏嘉宏也是日本新創Timelyhero的創辦人指出，日本與台灣的地緣關係，加上日本新創的多樣化，都是企業看好日本市場的原因。昕奇雲端擁有在亞洲各國新創市場的豐富經驗，並將成功的服務模式帶入日本市場發展，相信昕奇雲端的專業服務將為日本新創帶來更多機遇和成功的可能性，為日本新創市場注入新的活力。