在《人選之人-造浪者》飾演文宣部主任陳家競的黃健瑋，日前被女網友爆出10多年前因服用安眠藥被「趁機性交」，黃健瑋第一時間聲明「並非事實，本人絕無違法之情事。」正宮蔡亘晏（爆花）也發聲力挺，並表示早已摸透老公豐富情史。黃健瑋委任律師20日正式發出聲明，指出爆料內容非屬實，已委託律師維護自身權益，盼各界勿再捕風捉影，以訛傳訛，侵害黃先生之人格法益。

黃健瑋律師聲明。（經紀人提供）

黃健瑋委任律師聲明全文

本所受黃健瑋先生委託 ，代為發表聲明如下

一 、近日媒體報導某女士對黃先生之爆料內容並非屬實， 黄先生未有違反法律之行為，該內容已對黄先生與其家人及工作造成嚴重影響 ，更帶給曾與黃先生一同工作者之困擾。黃先生深感遺憾，故特此聲明澄清。

二 、為免浪費社會資源，就本件不實之事，黃先生將不再回應， 並已委託本所維護自身權益，盼各界勿再捕風捉影，以訛傳訛，侵害黃先生之人格法益。