高雄六龜金煌芒果受到乾旱影響，今年果粒偏小，農民表示，以往1粒金煌芒果約3斤，如今只有一半重量，擔心銷售不出，不過高雄市政府農業局已為果農找到出路，不僅協助銷售到國內外商家，更替農民找出加工廠家，希望讓農民今年金煌芒果能有好收穫。

高雄六龜金煌芒果去年受到雨害影響，產量剩1至2成，農民有訂單無芒果可賣，價格創下10年來最高；沒想到今年卻遇見乾旱，金煌芒果缺少水分，果粒普遍偏小粒，農民表示，金煌芒果今年有量卻不大，重量幾乎每顆是以往的一半。

高雄六龜金煌芒果受到乾旱影響，今年果粒偏小，但果實香甜，仍受到消費者喜愛。（林雅惠攝）

在六龜區種植金煌芒果大戶農民蘇文龍表示，他種植金煌芒果超過40年，共種4甲多農地，今年芒果可說是種植以來最小顆一次，不過雖然小顆但果實香甜，採收至今一周已接獲700多張訂單，深受消費者喜愛。

蘇文龍指出，雖然物價上漲，但他的金煌芒果卻不敢漲價，仍維持一箱10斤500元、20斤900元，他也告訴顧客今年芒果偏小，但顧客不在意，認為只要好吃就好。

多數小農則是擔心金煌芒果果粒偏小，會銷售不佳；不過農業局請農民勿擔憂，因為農業局今年除幫忙將金煌芒果（鮮果）持續上架全聯、家樂福外，也另將開創新通路，將產銷履歷截切金煌芒果「截切金煌芒果」上架7-11與全家便利超商等。

此外，6月17、18日將於MiaC'bon高端超市上架金煌芒果與水蜜桃芒果600g裝，並在北中南5家門市舉辦試吃推廣活動，也於國內電商平台（高雄首選平台，全家行動購）、網紅媒體與直售通路上架。

農業局也將協助把金煌芒果銷售到新加坡、加拿大、香港，及辦理加工收購與開發加工品，將公告徵求芒果加工廠商目標量200公噸，希望盡力行銷金煌芒果，幫助農民獲得最大利益。