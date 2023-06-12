大陸有「世界工廠」的稱號，近年開始有分析師看好越南會取而代之，許多跨國企業將越南視為大陸的替代選擇，但根據華爾街日報報導，越南正遭遇嚴重的電力短缺，包括蘋果供應商、三星在當地的廠房都面臨危機。

報導指出，越南受高溫熱浪持續影響，當地政府正努力應對嚴重的電力短缺問題，多家廠商可能需要輪流停電，而這樣的情況對湧入越南的製造商造成了打擊。

越南製造業務相關的人士表示，蘋果供應商包括富士康和立訊的部分生產工廠，以及三星在越南北部的工廠等，都收到當地電力公司的要求，希望這些工廠考慮輪流停電，或者在高峰時期減少用電。

越南當地人士示警，5月中旬電力供應緊張，預估電力短缺至少持續到6月底。報導提到，越南爆發電力短缺問題，凸顯該國需要解決基礎設施問題，才可與大陸匹敵。

越南經濟近來面臨危機，另根據美國財經媒體報導，當地房地產開發商在融資困難情況下，暫停建案已經超過1200個，合計價值超過800兆越南盾（折合約台幣1.05兆）。