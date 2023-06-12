瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）12日公布《2023年SIPRI年鑒》顯示，據推算，以今年1月為準，北韓擁有30枚核彈頭，較一年前增加5枚。這與今年4月美國科學家聯盟（FAS）公布的推算值（30枚以上）吻合。

據韓國國際廣播電台報導報導，SIPRI指出，北韓的核武器有關訊息存在很大的不確定性，北韓或可生產能製造50枚-70枚核彈頭的核裂變物質，但實際上組裝完成的核彈頭為30枚。

SIPRI的統計還顯示，以今年1月為準，全球擁核國的核彈頭數量為12512枚，較一年前（12710枚）有所減少。扣除生產時間久遠、即將拆除的核彈頭後，實際可使用的核彈頭數量為9576枚，增加了86枚，增量的大部分來自中國。

SIPRI預測，隨著中國展開核武器現代化和核武擴張，所擁有的核武器數量將持續增加。根據中國軍隊的組編情況，約十年後，中國有可能擁有與美國、俄羅斯不相上下的洲際彈道飛彈（ICBM）。

SIPRI將美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、以色列、北韓九個國家劃分為擁核國。