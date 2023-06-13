長榮航5月客運營收108.60億元，年增1311.30％，創下單月客運營收的歷史新高；整體前5月營收753.99億元，年增44.01％。長榮航空目前載客航班數已恢復至2019年同期的75％，預期年底可恢復至80％以上，其中，歐洲航線航班數已達每周32班，超越疫情前規模，北美航線則達每周84班與疫情前相仿，東南亞航班數每周則已達140班，超越疫前9％；東北亞航班數每周137班，並且會逐漸增加。

長榮航空暑假旺季全航線訂位率皆穩定成長，尤以歐、美長程線訂位量最為暢旺，目前訂位率已超過7成，預期載客率可達9成以上水準；另外，因機位銷售機制配置得宜及營收系統調控發揮效益，且票價高的長程航線占比高，有助於推升長榮航空營收持續成長。

華航5月營收為144.71億元，年增18.01％。其中，客運收入89.71億元，改寫5月營收新高，年增幅1,097.73％，主因為運能逐步恢復且市場需求轉強。

5月雖為航空淡季，華航整體營收仍維持今年第1季水準，在穩健增班下，客運收入較去年同期成長超過10倍，尤其每周近140班由台灣往返東北亞，在日本航線展現強勁復甦力道，營收成長幅度最為顯著；另北美航線載客增加也挹注整體營收表現。國際旅運需求暢旺，華航暑假旺季全航線訂位率皆超過8成，在持續增班及旅展銷售推波助瀾下，看好客運將持續成長。

貨運收入為44.72億元，受全球通貨膨脹、貨幣緊縮政策致使消費需求降溫，另受到各地勞動節及日本黃金週等假期影響，整體市場成長放緩，惟5月份整體表現仍優於2019年同期。華航密切關注市場動態，持續利用客機腹艙空間增攬貨源，提供彈性的貨運服務，並積極優化貨機航網，透過客貨運收入互補，綜效發揮以達航機最佳執行效益。