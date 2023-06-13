那斯達克（Nasdaq）今天同意以105億美元（新台幣3227億元）收購私募股權巨頭Thoma Bravo擁有的軟體公司Adenza，擴大其金融技術足跡，這是那斯達克公司史上最大一筆交易。

路透社報導，分析師表示，Adenza的風險管理和監管軟體主要由銀行和券商使用，這將有助那斯達克更加多元化，將觸角延伸至交易所營運商以外的領域。近年來那斯達克在執行長佛里曼（Adena Friedman）領導下，進行大量金融科技交易。

但在收購案宣布後，那斯達克股價暴跌逾10%，創下近一年低點，因為投資人認為這是個代價高昂的賭注。

晨星公司（Morningstar）分析師米勒（Michael Miller）在客戶報告中表示：「我們對那斯達克收購該資產選擇支付的金額持強烈保留意見。」

這筆交易對Adenza的估值是其2023年預期營收的將近18倍。他表示，如果這筆交易獲監管機構批准，那斯達克計劃將發行59億美元新債，意味公司負債比率將創新高。

收購案消息傳出後，標普全球評級（S&P Global Ratings）將那斯達克的長期發行人信用評級及優先無擔保債券發行評級從BBB+下調至BBB。