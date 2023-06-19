聯合國今天指控俄羅斯持續阻止該組織向烏東地區運送人道救援物資。當地受俄國控制的區域，最近因卡科夫卡水壩破損而受影響。

卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）6日潰堤，大水淹沒俄羅斯和烏克蘭所控制的赫松州（Kherson）大片地區，迫使數以千計居民逃離家園，也引發人們對環境災難的擔憂。

聯合國烏克蘭駐地協調員兼人道主義事務協調員布朗（Denise Brown）今天在聲明中說：「俄羅斯聯邦政府至今仍拒絕我們進入其臨時軍事控制區的請求。」

布朗說：「不論那些人身在何處，聯合國將繼續竭盡所能去接觸那些急需救命援助的人，當中也包括那些最近因水壩毀壞而受苦的人。」

她補充道：「我們敦促俄羅斯當局依照國際人道主義法規定的義務行事。」

在俄羅斯控制區的官員昨天宣布，卡科夫卡水壩事件造成的死亡人數已上升到29人；而烏克蘭方面則表示，其領土內的罹難人數上升到16人，且仍有31人失蹤。

烏克蘭指控俄羅斯炸毀這座位在第聶伯河（DniproRiver）上的水壩；俄國則稱是烏國朝水壩開火釀禍。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1120619