近日全球最大規模的航空展覽巴黎航展開幕，波音、空客等民航巨頭擘都在航展上展出最新航空產品，大陸的中國商飛也在會上展出ARJ21、C919等已服勤的飛機，值得注意的是，同時還有一款可載320人、航程1.2萬公里的全新遠程寬體客機展出，很可能是最新設計的新機種。

據《快科技》報導，中國高飛在展場上尚未給這架新型寬體客機命名，只描述性地稱其為「長航程寬體飛機」（Long Range Wide-Body）。聲稱其航程可達12000公里，速度0.85馬赫，最大起飛重量247噸，載客量在280到320人之間。

報導說，作為對比，當前中國商飛製造的C919是一款窄體飛機，座級158-192座，航程4075-5555公里，巡航速度0.785馬赫。顯然這次展出的新飛機不論航程還是載客量都高很多，是跨洲際飛行所用。

在此之前，中國商飛曾有一款跟俄羅斯合作的C929寬體飛機（也叫CR929），同樣也是載客280人、航程12000公里，但是這次展出的飛機沒有名字，尚不確定是否同一款，也有可能是中國商飛公司重新設計的新機種，以後一種可能性更大一些。

中俄合作的CR929大型客機項目於2014年啟動，由俄羅斯聯合飛機公司（UAC）和中國商飛於2017年成立中俄國際商用飛機（Craic）合資企業。CR929計劃中的「C」與「R」分別指中俄兩國，設計標準大約與波音787與空巴A330相近，計劃投資500億美元，預訂2023年首飛。

不過後來中俄雙方在發動機、市場切割與業務方向出現重大分歧，雖然2021年建造了原型機，2022年又因俄烏戰爭導致無法取得重要零部件而暫停。隨著俄羅斯入戰爭泥淖，又傳出中方轉向尋找歐洲空中巴士公司合作，並為此向空中巴士公司下了292架客機訂單。陸媒引述分析人士稱，目前中國商飛在巴黎展出的新款客機，有可能是以CR929部份構想為基礎，並準備與空中巴士合作的概念機型。