俄羅斯傭兵部隊瓦格納集團(Wagner Group)創始人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)表示，部隊多數的作戰任務已告一段落，約有3萬2千名曾經是囚犯的瓦格納成員獲得赦免，已返回俄羅斯。至於這些精於作戰的重刑犯在返回俄羅斯社會後，如何融入普通生活還需觀察。

莫斯科時報(TheMoscowTimes)報導，普里戈津說：「截至6月18日，32,000名先前被定罪，並參加瓦格納部隊的成員，在特別軍事行動的合約結束後回家了。」他說的特別軍事行動，就是俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。

俄羅斯總統普丁也在稍早的談話中證實，他曾親自簽下了赦免令，那些為國作戰的僱傭軍團伙已完成他們的義務。

這些曾經的重罪犯返回社會之後會如何? 普里戈津表示，只有不到1%的成員在完成合約任務後，再次出現犯罪活動。他說：「沒有與瓦格納簽約的重罪犯也會出獄，他們的再犯罪率相比於瓦格納成員，要高出了80 倍。這證明瓦格納成員是很有紀律的。」

瓦格納是在去年夏天開始招募囚犯入伍，合約條件是「只要服役6個月(在烏克蘭)並且倖存，將獲得減刑與赦免。」

據囚犯權利人權活動家羅曼諾娃 (Olga Romanova)的調查，在這段期間，包括瓦格納在內的私人武裝部隊大約招募了4萬8 ~4萬9千名囚犯兵。」

當然，這些囚犯兵的死傷也非常大。羅曼諾娃告訴莫斯科時報，她不相信普里戈津說的「3.2萬人赦免返家」，據她的估算，瓦格納囚犯兵大約有3萬人陣亡，所以返回社會的人數應該是誇大了。

雖然有各種爭議，但俄烏雙方都必須承認，瓦格納部隊是俄軍當中，相當厲害的一支部隊，他們在奪取烏克蘭東部城市巴赫穆特的戰鬥中發揮了關鍵作用，在之前，他們也奪佔了波帕斯納、蘇勒達爾，並在今年5月宣稱佔領巴赫穆特。

矛盾的是，根據俄羅斯法律，像瓦格納這樣的私人軍事公司是非法的。