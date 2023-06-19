黃子佼今（19）日被爆出性騷擾風波，多年來建立的好男人形象一夕之間全毀，對此，黃子佼本人拍影片道歉，影片中可見他狀態不太好，而目前黃子佼在台北長庚醫院；不過在稍早葛斯齊表示，也收到受害者爆料，黃子佼曾對15歲少女伸出魔爪。

葛斯齊今（19日）稍早在臉書上貼出一段匿名對話，當中可見受害人提及，15歲接雜誌拍攝美少女的甄選時，黃子佼在辦公桌放了一台小攝影機，表示是面試需要，而對方準備了3套衣服請她試穿，但衣服卻一套比一套還露「第三套我不敢穿，他就說那必須脫光看身體有無疤痕」此外，還發生一些不可告人的事，是她極力反抗後才沒得逞。

然而，受害人還透露，自己曾與另一名在黃子佼公司工作的女孩交談過，「應該黃（子佼）對很多人做了一樣的事」而受害者不能理解「他形象那麼假，為什麼沒有受害人出面」更坦言，後來有一段時間真的很惶恐害怕「但已經走出來了」之所以會到現在才說出來，是因為自己已為人母，無法接受這種事情發生在小孩的身上。

對於受害者的爆料，葛斯齊表示，自己的心態其實和這些受害者是一樣的「因為沒有實質證據，沒辦法即時站出來，真的很痛苦！」也透露，他每天所收到這樣的求救及爆料訊息相當多，且「只有一天沒有爆光，我都無法好好入眠！」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。