在證交所上市、與原油期連動的期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642U）二檔正向ETF，早盤至上午11點過後，各大跌近4％及2.5％以上，其中，元大S&P石油價格更是創近3個月以來的新低點，吸引投資人逢低進場布局。二檔ETF成交量都突破近期新高。

國際知名投行高盛11日最新研究報告，大幅下調國際原油價格目標價，下修幅度近10％，西德州輕原油預測價格從每桶89美元調降至81美元，布蘭特原油從95美元調降至86美元，調降幅度約9％及9.5％，此次目標價調整是高盛近半年來的第三次下調，致使油價12日開盤就出現下跌走勢。

美國西德州輕原油期貨8月及9月轉倉價差，也受到油價大幅下跌從逆價差轉為正價差，顯示原油供需市場供需已不再吃緊，開始出現小幅供過於求現象。

法人表示，近期國際油價受到消息面出現較大幅度的震盪走勢，6月4日OPEC+意外減產100萬桶/日、市場傳出美國和伊朗在美國本土的談判，可能達成一項臨時協議，以及國際投行高盛大幅度調降國際油價目標價等，都使得近期油價出現大跌，要參與國際油價波動的投資人不妨透過國內業者所發行的原油正向/反向ETF作為參與原油市場的交易工具。