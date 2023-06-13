台北股匯市雙漲，台股13日站上萬七大關，盤中最高一度來到17,254.96點，大盤指數終場收17,216.6點，上漲261.23點，漲幅1.54％，成交量3,501.91億元，三大法人買超437.96億元，外資及陸資買超377.37億元。外資買超台股並匯入，帶動新台幣揚升，30.7元價位，最高升抵30.693元，終場收在30.716元。

匯銀主管分析，新台幣一早走強，但隨著大陸人民銀行出乎意料調降短期政策利率，整體來看有降準意味，人民幣應聲走貶，帶動新台幣走弱，但隨著台股大漲，外資在午盤後加重匯入力道，直接把新台幣匯價打下來，一路升值至尾盤。

匯銀主管表示，台股大漲帶動新台幣走升，而進出口商買賣力道互抵，老大（央行）也沒什麼動作，匯市波動仍以外資匯入主導，整體來看，新台幣波動仍不脫離區間震盪格局。

外匯交易員則說，美國本周將公布最新通膨數據，加上美國聯準會（Fed）利率決策在即，市場偏向觀望，亞洲主要貨幣升貶互見，除人民幣持續走疲，日圓則是跟著美債殖利率走，若美國後續確認升息循環告終，美債殖利率將見頂，日圓屆時有望強力反彈。