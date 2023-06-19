人民幣兌美元在岸價（CNY）周一出現大跌，收盤報7.1583，較上一交易日大跌415點，創去年11月29日以來新低。市場人士分析，各方期待中國監管層出台強有力的經濟刺激措施，在此之前，人民幣貶值壓力仍大。

據《財聯社》報導，在岸人民幣周一大跌，收盤報7.1583，創去年11月底以來新低。離岸價（CNH）亦跌逾350點，跌破7.16關。中間價則上調88點，報7.1201，創6月9日以來最高。

香港《經濟日報》引述市場人士稱，各方期待中國監管層要出台的穩增長舉措，但若力度不如市場預期，人民幣或再度承壓。

分析人士指出，中國經濟基本面仍未見明顯改善，中美明顯負利差及階段剛需購匯需求都會持續施壓人民幣匯率；中美高層會談略緩解地緣政治緊張局勢，但缺乏實質性利好人民幣很難做出積極反應。

中金公司周度展望亦稱，當前大陸經濟預期、美指等內外因素已開始發生積極變化，這有利於人民幣匯率擺脫此前的弱勢。不過中美利差倒掛，以及季節性購匯等負面因素仍存在，預計人民幣匯率在未來可能會經歷一段低位企穩築底的時間。