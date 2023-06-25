不少年輕人想提前走入職場，但同時也擁有學生身分，面對這樣的情形，錠嵂保經一直提供新人完整的培訓規畫，也早在2022年就推出「尖兵計畫」，讓想提早就業，但同時要兼顧學業的學生多一個選擇。同學不需到公司參與訓練，可以透過線上尖兵培訓營學習產品知識、銷售技巧，搭配上業務實務操作來養成，錠嵂也提供iPad讓參與計畫的新人來申請，若是成交保單還能有額外的收入進帳。

由於對「人才」的極度重視，讓錠嵂打造獨有「CEO培訓計畫」，協助保險新鮮人投入如此知識密集型的行業。CEO培訓計畫採小班制，三個月的培訓期間，每班都配有一位專屬班主任，像保母一樣陪伴學習，建立起最根本的執業觀念與態度。讓每位學員擁有6大保障規畫、殘扶金的概念行銷、開發客戶的能力等專業的知識與技能培養。基礎穩固後，再加上業務實作的累積，透過數位化管理來提升拜訪量能。每屆的辦學績效斐然，CEO學員三個月在訓期間平均月收7.4萬元，甚至有學員創下三個月總收入240萬元的紀錄。

對於想踏入保經業的新鮮人，最常擔憂不確定的收入來源，錠嵂保經因此提出「月領5萬」專案，讓新鮮人能平穩渡過育成期。該專案適用於18歲以上求職者，專案設計概念是「既給魚吃，也給釣竿」，將保險業務員所需職能設計成具體可行的工作，例如：逐步考取各項證照、業務習慣養成等，讓新人在六個月內逐步具備銷售技巧與資格，釋放出未知的潛能。