在個股買賣超方面，航空雙雄分居買超第1及第3，其中，華航(2610)買超158,565張，長榮航(2618)買超63,305張，排名第2及第4分別為台積電(2330)及聯電(2303)，買超張數分別為64,323張及50,946張。

賣超部分，新光金(2888)賣超第1大，上周總計賣超92,267張，緯創(3231)、宏碁(2353)賣超38,622張及34,047張分居第2及第3。

外資上周買超前三名中 航空雙雄占二名
逾97萬支門號賣到對岸 NCC回「無法可管」惹怒檢察官
《盤中解析》轉趨震盪觀望 櫃買強於大盤
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