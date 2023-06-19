台股回萬7，加權股價指數上周再漲2.38％，外資買超力道加大，並集中在航空股及晶圓雙雄。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超649.36億元。累計今年年初至6月16日止，外資買超為4,325.89億元。外資總持有股票市值為22兆2,946.25億元新台幣，占全體上市股票市值的41.13％，較6月9日的21兆5,557.57億元新台幣，增加7,388.68億元。