在個股買賣超方面，航空雙雄分居買超第1及第3，其中，華航(2610)買超158,565張，長榮航(2618)買超63,305張，排名第2及第4分別為台積電(2330)及聯電(2303)，買超張數分別為64,323張及50,946張。
賣超部分，新光金(2888)賣超第1大，上周總計賣超92,267張，緯創(3231)、宏碁(2353)賣超38,622張及34,047張分居第2及第3。
台股回萬7，加權股價指數上周再漲2.38％，外資買超力道加大，並集中在航空股及晶圓雙雄。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超649.36億元。累計今年年初至6月16日止，外資買超為4,325.89億元。外資總持有股票市值為22兆2,946.25億元新台幣，占全體上市股票市值的41.13％，較6月9日的21兆5,557.57億元新台幣，增加7,388.68億元。
在個股買賣超方面，航空雙雄分居買超第1及第3，其中，華航(2610)買超158,565張，長榮航(2618)買超63,305張，排名第2及第4分別為台積電(2330)及聯電(2303)，買超張數分別為64,323張及50,946張。
賣超部分，新光金(2888)賣超第1大，上周總計賣超92,267張，緯創(3231)、宏碁(2353)賣超38,622張及34,047張分居第2及第3。
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