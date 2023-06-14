小編今（14）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美聯準會（Fed）為期兩天決策會議13日正式登場，該會議召開前夕，美國勞工部先發布5月消費者物價指數（CPI）年增4％、創下兩年來最小增幅，不過核心CPI則年增5.3％，高出預期。儘管如此，外界仍舊認為這份數據意味Fed本周暫停升息應是板上釘釘。

CPI數據出爐後，美元指數重貶0.45％到103.19的本月低點，10年期美債殖利率也下滑到3.72％，美三大指數則走揚。此外，聯邦基金利率市場期貨的最新統計，交易員押注Fed在這次會議暫停升息的機率已進一步升高到94.2％，不過7月恢復升息步調機率也升破五成到57.8％。

【1】美5月CPI年增4％ 下滑至兩年最低

在5月CPI數據發布後，傾向暫停升息的Fed主席鮑爾與其他鴿派官員似乎略占上風。鮑爾先前曾暗示，鑒於升息將有滯後效應，他傾向6月跳過升息，觀察經濟最新情勢與確保銀行業壓力已經緩解，再決定日後利率走向。

【2】台積電除息行情 女股神預熱

台股攻破「萬七」，護國神山台積電也發威，台積電ADR 12日強漲逾4％，激勵其13日最高價衝上594元，市值同步突破15兆元大關，雙創去年4月以來高，為15日除息行情先行預熱。法人看好，台積電坐擁「五大優勢」，樂看其本次再度上演「一日填息」機率高。

【3】震撼！迪士尼11頻道 退出台灣有線電視市場

迪士尼集團旗下11個頻道將退出台灣，震撼市場！迪士尼旗下包含衛視中文台、衛視電影台、國家地理頻道與星衛娛樂台等11頻道，將在年底之前陸續退出台灣市場。

據了解，迪士尼及國家地理兩家公司基於集團經營策略及全球布局考量，規劃陸續退出台灣及其他區域的電視市場，原有頻道部分節目，未來將轉至串流平台（OTT TV）播出。

【4】美牛奔騰 華爾街全面看多

由於市場預期美國衰退機率低，加上聯準會（Fed）本周例會很可能暫停升息，美股12日進一步揚升，標指大漲近1％，那斯達克指數勁揚1.5％，雙雙創下2022年4月以來新高。

標普500自去年10月低點截至上周為止，已累漲超過2成，進入新的牛市。在這波漲勢下，分析師還發現一些令人振奮跡象，顯現牛市行情有望持續。

【5】人行意外降息 提振經濟新猛藥

中國大陸穩經濟再出招！中國人民銀行13日意外宣布將7天期逆回購（附賣回）利率，下調10個基本點降至1.9％，這不僅是2022年8月以來人行再度調整逆回購利率，此利率水準更創下歷史新低。市場預估，接下來其他的政策利率如中期借貸便利（MLF）、貸款市場報價利率（LPR）也會跟進下調，冀望達到刺激需求、推動消費之效。