華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，「近年來，5G、智慧製造和AIoT等技術的快速發展，正在重塑製造業面貌；透過5G低延遲、高頻寬特性，佈建華碩人工智慧製造系統，攜手供應鏈夥伴共贏(Co-winning)，盼引領全球「邊緣智能(Edge Intelligence)」應用，加速實現從端到雲的生產自動化、效率提升和質量控制等全方位工廠革新，升級至AIoT軟硬體整合方案服務提供商。」

根據MarketsandMarkets預估，全球智慧製造市場規模將從2020年的2,147億美元成長至2030年的3,849億美元，年複合成長率達12%；此外IEEE亦預測全球5G專網市場將從2021年的36.8億美元成長至2030年的1093.9億美元，年複合成長率高達45.8%，其中又以製造業所佔的比重最高。

有鑑於此，華碩智慧物聯網也響應「國家發展委員會促進5G及人工智慧導入智慧城鄉物聯網」計畫，與開發5G All-in-one小基站的網通大廠「亞旭電腦」、構建Azure 5G企業核心專網(Azure Private 5G Core)的「台灣微軟」、5G電信網路服務領導者「中華電信」，共同打造以5G專網為基礎的各項AIoT智慧製造尖端應用，如：資產物料追蹤管理、遠距即時協同作業、設備巡檢行動戰情室、智能倉儲物料運送管理，並攜手「新漢智能」、「能鉅科技」、「程序智庫」、「雙肩智慧」等合作夥伴，協助客戶導入解決方案，不僅有效解決現有工廠既存痛點，創造核心競爭優勢，更以數位轉型優化工廠管理效率及產線產能，助攻製造業持續向上發展。