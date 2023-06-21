在高雄某幼兒園擔任小班導師的王姓女子，涉嫌以作業簿或點心夾及洗手乳罐打學生，導致有名小朋友臀部瘀傷。檢方偵查時，她否認有傷害行為，稱管教過程中雖有大力拉扯，但只是基於管教，當下力道都很小，不會造成受傷。但根據監視器畫面，7度拍下她拿作業簿或點心夾打人、洗手乳罐打手，及徒手打手、腿及屁股和大力拉扯畫面，檢方偵結後依法起訴。

起訴書指出，王姓女子為高雄鳳山區某間私立幼兒園的職員，擔任小班導師，去年3月，班上1名小朋友因臀部出現瘀傷，家長發現後，問了孩子才知道被老師打，氣得報警。

檢方偵查時，王姓女子則否認有傷害，也沒有拿作業簿或點心夾打人，是因為小朋友腳不方便，放東西比較大力，他有拿洗手乳罐子打小朋友的手，也有徒手打小朋友的手、腿及屁股，管教過程中雖有大力拉扯小朋友的動作，但只是基於管教小朋友，當下力道都很小，不會造成受傷，傷勢不是她造成的。

但依據幼兒園監視器畫面，於去年3月23及28、29日7度拍下她拿作業簿或點心夾子、洗手乳罐打手，及徒手打手、腿及屁股和大力拉扯，導致小朋友雙側臀部挫傷併瘀血腫痛、急性創傷壓力反應。因此除依傷害罪起訴，也依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑二分之一。

該案經高雄市教育局於去年5月12日裁處幼兒園自去年8月1日至今年5月31日止減少招收人數60人。另王姓行為人經教育局裁處3年不得於教保服務機構服務，社會局也依兒少權法裁處罰鍰17萬元並公布姓名。

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