新竹市面積最大的幼兒園新竹市立新竹幼兒市府於2021年計畫以1.3億元原地重建，學童則轉往福林幼兒園寄讀，但如今工程4度流標，當年中班學童都畢業了，原址景象已如「明天過後」，重啟之日遙遙無期；市府表示，預計提高工程經費至3億750萬元，力拚2025年重新開園。

新竹市立新竹幼兒園，因過去都市計畫疏漏，使土地不符使用項目，將幼兒園校地畫為第6停車場，更有道路穿越幼兒園，從此之後幼兒園因非文教用地，受限土地使用分區規範，即便老舊不勘使用，也無法大面積改建。

新竹市立新竹幼兒市府於2021年計畫以1.3億元原地重建，但如今工程4度流標，當年中班學童都畢業了，原址景象已如「明天過後」，重新開園之日遙遙無期。（陳育賢攝）

市府經長期溝通協調，終將土地改回社教用地，幼兒園土地於2020年5月通過都市計畫專案變更，讓老舊建物得以重建，更讓歷史悠久的幼兒園能夠傳承，並於2021年4月宣布計畫以1.3億元原地重建，並保留園內老樹、植栽，搭配小山丘、淺水池，打造有如公園美景。

另，當年計畫幼兒園將採用穿透式圍籬，並設有環園步道，與附近居民共享綠蔭，幼兒園則預計在2023年重生，並新增5個班級，總計招收340名幼童，而原幼兒園學童則暫轉往福林非營利幼兒園就讀。

新竹市立新竹幼兒市府於2021年計畫以1.3億元原地重建，但如今工程4度流標，當年中班學童都畢業了，原址景象已如「明天過後」，重新開園之日遙遙無期。（陳育賢攝）

不料，幼兒園重建工程在去年起上網招標，第1次調整經費為2億670萬餘元，仍經2次流標。去年7月第2次調高經費至2億4054萬餘元，同年11月還是流標2次，當年轉往福林就讀中班的孩子都畢業了，但新竹幼兒園至今重建完工之日仍遙遙無期。

市府於去年11月17日舉行檢討會議，12月至今年3月間進行訪商並取得市場合理報價，預計再將工程總經費調整為3億750萬元（第3次調整經費），已是最初規畫經費的近3成，以提高廠商投標意願，並力拚達成2025年開學的目標。