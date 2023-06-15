周四泛歐Stoxx 600指數早盤走低1.33點或0.30%，為463.61點。

瑞典時尚零售商H&M的上漲，抑制了歐股部分的跌勢，並拉抬了零售股表現；稍早該公司表示，第三財季的第一個月、六月的銷售有個很好的開始。

H&M大漲5.3%；歐洲的零售股也上漲0.9%。

歐洲央行預計今日將升息25基點，存款利率會來到3.5%，成為近22年來最高水準，即使歐元區經濟停滯，但仍將保留未來繼續升息空間。

聯準會在周三維持利率水準不變，但是暗示今年底之前會有至少50基點的升息。