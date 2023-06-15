周四泛歐Stoxx 600指數早盤走低1.33點或0.30%，為463.61點。
瑞典時尚零售商H&M的上漲，抑制了歐股部分的跌勢，並拉抬了零售股表現；稍早該公司表示，第三財季的第一個月、六月的銷售有個很好的開始。
H&M大漲5.3%；歐洲的零售股也上漲0.9%。
歐洲央行預計今日將升息25基點，存款利率會來到3.5%，成為近22年來最高水準，即使歐元區經濟停滯，但仍將保留未來繼續升息空間。
聯準會在周三維持利率水準不變，但是暗示今年底之前會有至少50基點的升息。
在歐洲央行(ECB)公布利息決議的前夕，歐股周四早盤走低。在聯準會前一天暫停升息之後，目前市場預期歐洲央行在今日稍晚將上調借貸成本。
周四泛歐Stoxx 600指數早盤走低1.33點或0.30%，為463.61點。
瑞典時尚零售商H&M的上漲，抑制了歐股部分的跌勢，並拉抬了零售股表現；稍早該公司表示，第三財季的第一個月、六月的銷售有個很好的開始。
H&M大漲5.3%；歐洲的零售股也上漲0.9%。
歐洲央行預計今日將升息25基點，存款利率會來到3.5%，成為近22年來最高水準，即使歐元區經濟停滯，但仍將保留未來繼續升息空間。
聯準會在周三維持利率水準不變，但是暗示今年底之前會有至少50基點的升息。
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