由台中市建築新世代委員會、機械業二代協進會與磐石新世代委員會主導的「新世代菁英聯盟論壇（GTS，Generation Two Summit）」今年邁入第三屆，15日邀請老爺酒店執行長沈方正，分享他如何在工作與人生中找到完美的平衡，沈方正並以礁溪老爺酒店日前發生火警後的員工處理方式，闡述「服務」的重點。

新世代菁英聯盟是跨縣市、跨產業、跨領域的企業二代接班人交流平台，目前友會數包括台灣數位企業總會、桃園青年會、新竹百年會及大里二代卓越會、台灣人工智慧學校、台灣上市櫃公司協會青年智庫、台中市企業家第二代跨業交流會等逾15個，會員數近400名。

沈方正在論壇中分享自己40年工作心得、如何做個不一樣的工作人，他說，這是個速度快、資訊量大的時代，但偶爾也應慢下來，「慢有慢的好處、少也有少的優點」。他並舉藝術鑑賞家判斷藝術品真偽為例子說，專家有時會有專家的直覺，長期經驗累積下，最後只能相信自己，但也可能因此落入決策者的專斷。

沈方正也分享「服務」的重點，他說，礁溪老爺酒店日前發生一場火警，當時員工主動在幾分鐘內疏散428名客人，且在飯店外持續提供各項服務給客人，直到晚間10點將所有顧客安置到其他旅店後也持續服務，這些動作產生的價值讓顧客覺得好，這就是服務的文化，也就是要「先思考客人」。

台中市機械業二代協進會會長陳光柏表示，GTS新世代菁英聯盟論壇活動，去年受疫情影響，以線上方式邀請財訊社長兼發行人謝金河分析兩岸關係與財經趨勢，當時在線人數最高達500人；第一屆論壇則邀請資深媒體人陳文茜與逢甲大學董事長高承恕，針對美中關係對談，盼透過不同面向的交流論述，提供會員工作與人生的無限探索、達到心靈成長。