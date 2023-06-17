日盛越南機會基金研究團隊指出，即使Fed年底前可能持續升息，越南央行預料仍然保持寬鬆，甚至今年越南還有再降息兩碼(0.5%)到四碼(1%)的機會，因此即便外資受聯準會影響，大盤預計仍可望保持震盪走高的格局，近期已見越南散戶積極介入小型股，後續若外資賣壓縮減，大盤將可保持震盪走高的格局。產業方面可持續關注具優勢的證券、地產、消費及工業等類股。

日盛越南機會基金研究團隊表示，標普全球市場情報日前指出，未來5年越南將成為亞洲增長最快的國家之一，主要驅動因素包括：(1)低工資成本；(2)大量受過良好教育的勞動力；(3)強勁的外國直接投資與國內基礎設施支出；(4)供應鏈多元化，製造商生產從中國轉移至越南。而今年前4個月，越南公共投資預算支出約131.2兆越南盾，同比增長17.9%；下半年政府將加快公共投資支出以提振經濟，今年政府除了透過降息以增加人們和企業獲得資本的機會，拉動經濟成長力，進而刺激股市表現，就長線而言，現在是留意未來具有復甦前景或被低估的族群合適時機。