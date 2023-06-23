高雄市六龜荖濃溪泛舟曾創下地方觀光熱潮，為當地帶來許多商機，但因莫拉克風災改變河道地形，導致泛舟無法順利復航，業者希望能用漂漂河來取代泛舟，觀光局茂林風景區處理處表示，經請專家等人研議評估後，確定可在寶來溪及濁口溪從事漂漂河水域活動，相關作業展開中，預計今年11月就可上路。

六龜荖濃溪泛舟，在莫拉克風災前曾是當地的「黃金航線」，創下一番觀光榮景，雖受風災停擺7年後一度復航，但不到2年時光又再度停擺，當時6家業者均註銷營運，業者至今對復航仍興趣缺缺，確定荖濃溪泛舟將不復見。

不過六龜泛舟確實帶來人潮及錢潮，業者希望水域活動能夠延續，因此想出以「漂漂河」來取代，不過交通部觀光局茂林國家風景區管理認為，荖濃溪河道在莫拉克風災後受到莫大改變，從事水上活動安全上不確定性提高，不適合從事漂漂河，也於風災後公告，荖濃溪除泛舟活動外，嚴禁從事其他一切水上活動。

漂漂河在業者及地方期盼下，茂管處於今年4至5月期間，邀集水利署第七河川局、屏東林管處、高雄市政府及在地相關觀光發展協會、中華民國水中運動協會與專家學者等人，共計召開3場座談會，主要研議於六龜寶來溪、茂林濁口溪及霧台隘寮北溪推漂漂河水域遊憩活動之可行性。

茂管處副處長李易蒼表示，經邀請專家評估後，確定寶來溪及濁口溪可以從事漂漂河水域活動，未來也會請水域主管機關，再次確認水域活動可行性，由於在溪流從事漂漂河不同於水圳漂漂河，將選擇避開汛期，於汛期結束後才進行。

李易蒼說，由於天然溪流有刮石，茂管處已依據水域遊憩活動管理辦法初步擬訂「漂漂河水域遊憩活動安全注意事項草案」及「安全教育內容草案」，基本擬訂未來業者要帶客從事漂漂河水域遊憩活動，在國家風景區內要向茂管處報備，國家風景區外則向縣市政府報備。

業者提出報備的資料須依據水域遊憩管理辦法至少準備3項文件，包含水域遊憩活動經營業者之公司登記或商業登記證明文件影本、依規定投保足額之保險證明文件、合格救生員名冊及證書影本，若報備文件不齊全，機關將會請業者補件。

茂管處表示，經過3場說明會，地方仍期望藉由在地獨特的水域活動，帶動周邊觀光產業的發展，不過野外水域環境受氣候影響，河道、溪流及河道邊坡狀況隨時都在改變，從事水域遊憩活動推展首要考量就是安全。

李易蒼說，由於汛期暴雨將影響溪流水域，因此漂漂河活動規畫在汛期結束後，溪流穩定時展開，因此計畫在今年11月才開放河道，業者必須向市府申請營業登記後，才可從事漂漂河水域活動。

茂管處將與其他權責主管機關共同把關遊憩安全事項，包含漂漂河遊具，大人及小孩的標準不一等，都仍將與各機關再研商，期望合作事項更完備及達成共識後，讓漂漂河水域活動順利在今年11月上路。

六龜區寶來里等10多位里長一致認為，六龜泛舟活動確實帶動當地榮景，也促進社區產業發展，非常期待開辦漂漂河及更多的水域活動，為當地再度帶來遊客，創造商機。