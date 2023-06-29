新北市石門區富基漁港今（29）日下午近6時許發現一具男浮屍，頭戴安全帽、雙臂展開漂浮在魚港內，確切死因及身分有待警方調查釐清。
據悉，死者疑似騎車墜入海裡，警消人員將其打撈上岸時已無生命跡象，由於身上並無攜帶可供辨識身分的文件，詳細事發原因以及身分由有待警方釐清。
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