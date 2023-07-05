北市一名男子阿忠（化名）先前受屋主委託保管鑰匙，豈料阿忠藉機闖入樓上女住戶家中，還跑進浴室強吻正在洗澡的女鄰居，強行觸摸對方的胸部及臀部。士林地院審結，依犯侵入住宅強制猥褻罪，處阿忠有期徒刑3年2月。可上訴。

判決書指出，阿忠為北市一處住宅5樓住戶，愛慕住在6樓的女住戶A許久，先前阿忠受屋主委託保管6樓鐵門鑰匙，未料阿忠藉機開啟鐵門進入6樓，從公共走道爬到A女房間的陽台躲藏，後來聽見A女房內傳來放水洗澡的聲音，試探性打開A女房門，結果發現A女房門未鎖，就連浴室門也沒上鎖，便打開浴室門探頭查看。

A女當時面對浴室門口盥洗，目睹阿忠探頭嚇得放聲尖叫，阿忠見狀便關掉浴室電燈，親吻A女的嘴巴阻止其尖叫，還說「妳不要出聲，我非常愛妳，能不能親妳」等語，接著出手揉捏A女的胸部及臀部，後來A女持續要求阿忠離開浴室及房間，趁隙鎖上房間打電話向男友求救，全案才曝光。

士林地院審結，認為阿忠雖無前科，但只為了滿足個人慾望，不尊重他人性自主權，趁A女未鎖房門之際闖入猥褻，已經造成A女身心嚴重受創，審酌後依犯侵入住宅強制猥褻罪，處阿忠有期徒刑3年2月。可上訴。

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