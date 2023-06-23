男因網上認識女子，對方使出柔情攻勢要借錢渡危機，他差點遭到愛情詐騙。（警方提供）

高雄市鼓山區有名李姓男子在網上認識以暱稱「可愛娃」的女子，2人交談甚歡，並以老公、老婆互稱，然而，這名「可愛娃」的網婆向李男表示因創業遭客戶積欠貨款，導致無法準時繳交稅金，恐怕遭政府罰款，因此希望向李男借錢渡危機，陷入情網的李男立刻衝到銀行要以「無摺存款方式」匯款，卻被銀行人員發現有異，並且請警方協助，最後警方突破李男心房，阻止匯款並且安慰李男送六字箴言「緣分來真愛到」。

21日高雄市鼓山警分局龍華派出所接獲轄區銀行來電，疑有民眾遭到「愛情詐騙」，希望警方到場協助，員警到場後，有名49歲李姓男子向員警提到要購買手機，但卻是以無摺存款方式匯款到不認識的私人帳戶，員警發現有異，於是進一步詢問後突破心防，才知道李男受到愛情詐騙急著匯款。

據悉，李男於今年4月份在網路上認識1名女網友「可愛娃」，雙方相談甚歡，並起老公、老婆互稱，他被網婆「可愛娃」的愛情攻勢攻陷後，因對方佯稱創業遭客戶積欠貨款，導致無法準時繳交稅金恐遭政府罰款，情急之下才和他借錢渡危機，他也不忍網婆被罰，因此急著到銀行要匯款。

李男面對警方的詢問原本還堅持稱匯款要購買手機，但遭到員警詢問手機廠牌、款式等相關資料時，他才頓時語塞，且員警也向他表示「無摺存款方式匯款」，若匯款後將沒任何收據明細保障，他聽聞後才才娓娓道出自己單身多年，並在網路上以為遇到真愛，差點陷入愛情詐騙。

鼓山警分局長呼籲，網路交友陷阱多，愛情詐騙雖屢見不鮮，仍有單純民眾誤入陷阱，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打110專線或警政署165反詐騙諮詢專線進行查證，以防被騙。