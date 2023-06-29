並不是所有人的愛情都能一帆風順，很多時候需經過無數次的爭吵和磨合後，才能找到最合適的相處模式，《小鐵星座》運勢專欄指出金牛男與天蠍女、獅子男與射手女、摩羯男與牡羊女的情侶組合，若能磨合成功，最終能互相尊重依賴，走得長久。

▍金牛男與天蠍女

金牛男現實而理智，屬於土象星座的固定宮，而天蠍女情緒化重視精神，屬於水象星座的固定宮，兩人性格差異非常大，正如這兩個星座是180度對宮，卻能因為對感情專一和執著，在對方身上找到安全感而走在一起。在艱苦的磨合後，能在彼此身上找到心靈上的依靠而互相尊重。

▍獅子男與射手女

獅子男和射手女都有著強勢的性格，獅子男重視權威，希望對方能依賴並服從，而射手女性格自由且非常獨立，並不會輕易乖乖聽話，在長久的磨合後，只能放棄改變對方的想法，並且了解到互相尊重才能走得長久。

▍摩羯男與牡羊女

摩羯男性格內向且非常謹慎，而牡羊女則是脾氣火爆，說話直率，但他們都有著強烈的事業心，也有著不服輸的精神，容易在工作場合互相欣賞而進入一段戀情中，然而雙方天差地別的性格對感情也造成許多考驗，只有彼此學會在生活中分工合作，就能帶來雙贏。