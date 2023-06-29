一名孫姓台商前往大陸與友人合力經營成衣服飾，不料卻遭台灣不肖商人詐騙上千萬元，雖申請破產，仍遭大陸協力工廠暴力討債，幸賴慈濟基金會在大陸的師姐協助，並由國台辦資助以專案方式送回台灣，經新北市社會局接手安頓在淡水租屋處；見到社工和慈濟師姐前往關懷訪視時，孫老先生忍不住涕淚縱橫，表示若不是慈濟，可能和太太早已客死他鄉。

72歲的孫姓老翁與前妻育有2名子女，於工作中結識鍾女後，兩人在2002年前往大陸上海經營服飾，接台灣訂單，在大陸生產，曾有一段榮景；不料在2007年遭台灣貿易商開具的L／C信用狀係偽造，金額高達273萬人民幣（當時匯率折算約1365萬新台幣），孫翁雖緊急返台，但對方早已人去樓空，無奈再回大陸處理時卻遭下游廠商以暴力討債，孫、鍾兩人為了躲債，輾轉遷徙寧波、合肥，一度遭擄人勒贖，幸賴公安營救才逃出生天。

孫翁在生意興盛之際，曾參加慈濟在上海的公益活動並捐款，因此在走頭無路之際，想到求助於慈濟，終於在慈濟和國台辦合肥辦事處的資助機票下，在去年5月間返抵國門，經檢疫旅館等防疫期滿後，由慈濟北區專案中心師姐金慈婧和社工魏伶娟接手，兩人也在去年7月間於新北市正式辦理結婚登記。

社會局社工科長劉文湘表示，社會局在接獲慈濟轉介之後，即開案服務，主責社工為安頓他，在淡水地區費心尋覓適合租屋處，終於找到現址，依規定國人必須在台灣設籍居滿183天之後，才能申請相關福利身分和補助，因此在尚未取得前半年，感謝慈濟持續每月提供房租及生活費，社工則提供實物銀行生活物資。

劉文湘說，由於鍾女後來罹患糖尿病及中風等，孫先生已無力照顧，因此由社會局委託安置於中和某家長照機構。慈濟師姐金慈婧則表示，此個案是由公私部門所合作接力完成，尤其兩岸政府在疫情期間願意攜手，同心為遭遇困難的民眾提供貼心服務，解決諸多問題，堪稱典範。